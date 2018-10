Hollywood hat einen bekannten Regisseur verloren: Danny Leiner ist tot. Der Amerikaner war für zwei der kultigsten Kifferfilme aller Zeiten verantwortlich: Ihm sind die Komödien "Harold & Kumar" und "Ey Mann, wo is' mein Auto?" zu verdanken. In den vergangenen Jahren zog sich Danny aus der Filmbranche zurück. Nun ist er mit gerade einmal 57 Jahren aus dem Leben geschieden.

Medienberichten zufolge starb der Regisseur Donnerstagnacht. Sein einstiger Weggefährte Ross Putman verlieh seiner Trauer in einem Facebook-Posting Ausdruck. Darin sagt er, dass Danny nach langer Krankheit verstorben sei. "Er als Privatperson war sarkastisch, scharfsinnig und clever, mit viel Liebe für Kultur und Comedy aller Art. Es ist noch nicht ganz bei mir angekommen, aber die Welt hat echt einen Guten verloren", schrieb der Produzent, der die Zusammenarbeit mit dem US-Regisseur immer geschätzt habe. Er wolle sich nun "Harold & Kumar" ansehen, um sich etwas aufzuheitern und empfiehlt es auch allen anderen, die um Danny trauern – "ich kann mir nicht verstellen, dass er euch davon abhalten würde".

Nachdem Danny das Purchase College der State University of New York abgeschlossen hatte, wurde eines seiner ersten Werke direkt zum Kassenschlager. Der Streifen "Ey Mann, wo is' mein Auto?" hat bis heute Kultstatus – die Hauptdarsteller Ashton Kutcher (40) und Seann William Scott (42) wurden bei den Teen Choice Awards daraufhin zweimal nominiert, der Film selbst erhielt ebenfalls eine Nominierung. 2004 folgte mit "Harold & Kumar" der nächste Stonermovie-Classic, der sogar zwei Nachfolger bekam. Auch im TV-Bereich arbeitete Danny: Er führte unter anderem bei einzelnen Episoden der Serien Gilmore Girls, "The Office" und "The Sopranos" Regie. Sein letzter Film kam 2014 in die Kinos.

Getty Images "Harold & Kumar"-Stars John Cho und Kal Penn mit Regisseur Danny Leiner

Getty Images Danny Leiner 2005 auf einem Event in New York

ActionPress / United Archives GmbH Ashton Kutcher und Seann William Scott in "Ey Mann, wo is' mein Auto?"



