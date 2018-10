Verzichtet Daniele Negroni (23) wirklich immer noch auf Sex? Ende Juni sorgte der DSDS-Zweite für Schlagzeilen, weil er und seine damalige Freundin Tina Neumann (16) ihre Beziehung auf dramatische Weise beendet hatten. Von Herzschmerz gebeutelt wollte der Blauschopf einen Monat später nichts mehr von Zärtlichkeiten und Matratzensport wissen und äußerte scherzhaft, dass er ins Zölibat eingetreten sei. Promiflash hakte nun nach, ob sein Liebesleben tatsächlich noch immer so ereignislos ist!

"Zölibat ist was ganz anderes. Ganz so dramatisch ist es jetzt auch nicht. Aber ich bin nicht auf der Suche nach einer Frau", relativierte der "Balloons Full Of Water"-Interpret bei der Halloween-Party im Berlin Dungeon. Im Vordergrund bei der Partnersuche im Allgemeinen stehe bei Daniele nämlich sowieso nicht nur die Lust und das Aussehen einer Frau: "Mir geht es schon eher darum, die inneren Werte von Frauen herauszufinden, worum es geht in der Beziehung – und dann vielleicht ins Bett zu steigen."

Und weil der 23-Jährige derzeit nicht auf der Suche, sondern glücklicher Single ist, kann er sich auch für die Frau freuen, mit der er scheinbar zuletzt geflirtet hatte. Die GNTM-Kandidatin Zoe Saip und er verbrachten in der Vergangenheit einige feuchtfröhliche Club-Abende miteinander, mittlerweile ist die Blondine jedoch fest an einen anderen Mann vergeben. Darauf angesprochen reagierte der Musiker äußerst wohlwollend: "Die Zoe ist für mich heilig. Sie ist ein kleiner Engel und ich mag sie ganz, ganz doll und ich bin sehr froh, dass sie glücklich ist!"

Andreas Rentz/Getty Images Tina Neumann und Daniele Negroni beim ECHO 2018

Anzeige

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni, ehemaliger DSDS-Kandidat

Anzeige

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Zoe Saip

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de