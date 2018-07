Radikaler Schritt bei Daniele Negroni (22)! Der ehemalige DSDS-Teilnehmer erregte in der letzten Zeit vor allem Aufmerksamkeit durch die äußerst dramatische Trennung von seiner Freundin Tina Neumann. Bei einem Streit soll es bei dem Ex-Paar sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Die Belastung durch dieses schreckliche Beziehungsende verarbeitete Daniele nun in einem Song – und ergriff zusätzlich eine besonders drastische Maßnahme: Das TV-Gesicht gab bekannt, vorerst auf Sex verzichten zu wollen!

Der katholische Daniele verriet im Bild-Interview seine neue Mission: "Ich bin ins Zölibat eingetreten. Denn ich bin kein Typ, der nach einer Trennung gleich mit der nächsten Frau ins Bett steigt. Das tue ich nur, wenn ich wirklich verliebt bin." Von Frauen und Liebesspielen will Daniele nun also erst mal nichts mehr wissen – und das fällt ihm laut eigener Aussage nicht einmal schwer: "Sex ist mir nicht so wichtig, ich kann durchaus auch ohne!" Viel wichtiger und größer als die Begierde nach dem weiblichen Geschlecht sei ihm ohnehin die Liebe zur Musik: "Das ist das Einzige, worauf ich nicht verzichten kann!"

Sex ist bei Daniele derzeit zwar out, dafür kehrte er zu einer alten Leidenschaft zurück: Der Musiker gab zu, nach dem Beziehungschaos wieder mit dem Rauchen angefangen zu haben. Ein Laster, das er sich eigentlich während seiner diesjährigen Dschungelcamp-Teilnahme abgewöhnt hatte: "Ich war so stolz, dass ich fünf Monate ohne Zigaretten ausgekommen bin. Aber der Stress der letzten Tage hat mich wieder zu den Kippen greifen lassen."

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Tina Neumann

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni, DSDS-Star

MG RTL D Daniele Negroni, Dschungelcamp-Kandidat 2018

