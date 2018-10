Jetzt ist ihr kleines Geheimnis raus! Kendall Jenner (22) hält ihr Privatleben bekanntlich gerne aus dem Rampenlicht heraus. Besonders seine Liebesbeziehungen schützt der Keeping up with the Kardashians-Star vor den Augen der Öffentlichkeit. Ihre Fans müssen das wohl oder übel akzeptieren. Doch anscheinend gilt das nicht für das Model selbst. Denn wie sie jetzt gestand: Kendall spioniert ihren Verflossenen nach!

Das verriet das Model in einer Folge Carpool Karaoke in Gegenwart ihrer Freundin Hailey Baldwin (21). Darin stellten sich die Laufstegschönheiten gegenseitig Fragen, während sie an einen Lügendetektor angeschlossen waren. Dabei wollte die Liebste von Justin Bieber (24) von Kendall wissen: "Hast du jemals einen Fake-Account bei Instagram erstellt, um deinen Ex-Freund auszuspionieren?" Die Antwort der 22-Jährigen war eindeutig: "Du kennst die Antwort. Ja!", offenbarte sie lachend. Welchen ihrer Verflossenen Kendall wohl virtuell verfolgt? Ben Simmons? Blake Griffin (29) vielleicht?

Fest steht, dass sie einer Person ganz öffentlich folgen kann: Anwar Hadid (19). Mit dem Bruder ihrer BF Bella (22) verbringt sie seit Wochen nur allzu gerne Zeit. Gerüchten zufolge gehen es die Models derzeit locker und unkompliziert an – heiß wird es dabei trotzdem: Erst neulich wurden die beiden mit Knutschflecken gesichtet.

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Baldwin

APEX / MEGA TheMegaAgency.com Ben Simmons und Kendall Jenner in Beverly Hills

KCS Presse / MEGA Kendall Jenner in Paris

