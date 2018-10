Vom flirtsuchenden Islander zum Bühnenclown – so könnte man die Entwicklung von Ex-Love Island-Star Andre Schimmel wohl ganz gut beschreiben. In der ersten Staffel des schlüpfrigen Kuppelformats suchte das Muskelpaket 2017 nach seiner Traumfrau. Geklappt hat es mit der Mrs. Right zwar nicht, von weiteren TV-Auftritten hielt es den Hottie aber nicht ab. Nach diversen anderen Reality-Formaten versuchte Andre sein Glück jetzt auch beim Supertalent – aber wie kam er mit seiner Performance wohl bei der Jury an?

In der vergangenen Staffel von DSDS konnte sich der gelernte Koch zwar nicht behaupten, den Traum von einer Musikkarriere will Andre deswegen aber noch lange nicht aufgeben. Mit seiner ersten eigenen Single "Dumm", die er im Juli dieses Jahres veröffentlichte, wagte er sich nun erneut vor den Poptitan und seine Showkollegen Sylvie Meis (40) und Bruce Darnell (61). Die fühlten sich von Andres Auftritt zwar gut unterhalten, für ein Weiterkommen hat es aber trotzdem nicht gereicht. "Es ist kein Supertalent. Aber du hast es gut verkauft – trotzdem ist es ein Nein", äußerte sich Bruce. Obwohl Sylvie während Andres Performance sogar auf der Bühne tanzte, konnte sie nichts Außergewöhnliches an der Performance erkennen – und buzzerte ebenfalls gegen den 30-Jährigen.

Der Meinung seiner Kollegen konnte sich Dieter nur anschließen, dennoch könnte sich der Musikproduzent offensichtlich vorstellen, das TV-Gesicht irgendwann im Radio zu hören. "Der Song klang eigentlich ganz gut! Du kannst Hits haben. Aber das Supertalent-Singen hast du nicht, deswegen auch von mir ein Nein”, erklärte der 64-Jährige seine Entscheidung.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Sylvie Meis und Andre Schimmel auf der Bühne von "Das Supertalent"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen, Juroren bei "Das Supertalent" 2018

Instagram / andreschimmel_official Andre Schimmel bei den ABOUT YOU Awards

