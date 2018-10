Es war einer der erfolgreichsten Komponisten Deutschlands. Während seiner Karriere schrieb Arndt Bause mehr als 1300 Titel für Schlagersänger. Auch auf die musikalische Laufbahn seiner Tochter Inka (49) hatte er zu Lebzeiten großen Einfluss. Doch 2003 starb er im Alter von 66 Jahren an einer Lungenembolie. Die Bauer sucht Frau-Moderatorin veröffentlicht nun also das erste Album ohne ihren Papa. Promiflash verriet sie, ob sie sich dabei oft nach einem Rat ihres Vaters gesehnt hätte.

Mittlerweile ist der TV-Star bei der Produktion seiner Songs auf sich allein gestellt – fragt er sich da nicht manchmal, was er sein Dad an seiner Stelle getan hätte? "Nein, das größte Kompliment, das ich meinem Vater machen kann, ist, dass er so in mir drin ist, dass ich mittlerweile, je älter ich werde, immer mehr spüre, dass ich wie er werde – mit seinen ganzen witzigen und anstrengenden Eigenschaften, die er hatte", erklärte Inka im Promiflash-Interview. Sie denke noch jeden Tag an ihren Papa und ihr Verhalten sei – wie selbstverständlich – mit ihm verwoben. Das gebe ihr eine gewisse Sicherheit, dass ihre Entscheidungen am Ende die seien, die auch er getroffen hätte.

Erst im Sommer dieses Jahres meldete sich die 49-Jährige mit ihrer neuen Single "Die Liebe findet mich schon" zurück. Mit den Tracks ihres Albums "Mit offenen Armen" wird sie demnächst auch auf Tour gehen. Am 23. November gibt sie zum Beispiel ein Konzert im Berliner Admiralspalast. Die Tickets dafür erhalten die Fans an allen bekannten Vorverkaufs-Stellen.

Splash News Inka Bause auf der Guido Maria Kretschmer Fashionshow

WENN.com Inka Bause beim Radio B2 Schlagerhammer

Becher/WENN.com Inka Bause, Schlagersängerin

