In Peer Kusmagk (43) und seiner Liebsten Janni Hönscheid (28) hat die fünfte Staffel von Adam sucht Eva bereits zwei begeisterte Zuschauer gefunden! Ab dem 3. November ist es wieder so weit: 13 flirtfreudige Singles begeben sich auf die Suche nach der ganz großen Liebe. Dabei stranden die Kuppel-Kandidaten neuerdings nicht etwa auf einer einsamen Insel, sondern schippern auf hoher See. Auf der Segeljacht Queen Atlantis können die Adams und Evas mächtig auf Kuschelkurs gehen. Auch Peer und Janni lernten sich 2016 über das Flirt-Format kennen und lieben: Das Paar ist gespannt auf die Veränderungen.

Im Interview mit Promiflash verriet die Surferin, dass sie sich bereits auf die Ausstrahlung freue – immerhin bringe die Neuerung frischen Wind in die Sendung. Der einstige Dschungelkönig hingegen sieht dem veränderten Konzept etwas skeptischer entgegen. "Ich persönlich finde es ein bisschen schade, weil 'Adam sucht Eva' natürlich auch ein bisschen von der einsamen Insel gelebt hat", plauderte der Blondschopf aus. Den Kandidaten um Gina-Lisa Lohfink (32), Emilija Mihailova und Jan Sokolowsky wünsche er dennoch alles Gute. "Man sieht an uns, dass es durchaus funktionieren kann mit der Liebe fürs Leben", lächelte er stolz.

Auch Sängerin Leonore Bartsch (30) strandete vor zwei Jahren nackt im Paradies. Sie entpuppte sich ebenfalls als Fan der neuen Staffel – und das, obwohl sie nicht einmal einen Fernseher besitze. "Ich würde jederzeit wieder bei 'Adam sucht Eva' mitmachen. Das war eine ganz tolle Erfahrung für mich. Ich habe das nie bereut und werde das nie bereuen", schwärmte sie im Promiflash-Gespräch. Einen besonderen Fun-Faktor verspreche sich das einstige Queensberry-Mitgleid vor allem von Model Gina-Lisa.

MG RTL D Die "Adam sucht Eva"-Liebesjacht Queen Atlantis

Adam sucht Eva – Promis im Paradies, RTL "Adam sucht Eva": Janni Hönscheid und Peer Kusmagk

Adam sucht Eva, RTL Leo Bartsch bei "Adam sucht Eva - Promis im Paradies"

