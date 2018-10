Hier werden sich also ab dem 3. November die diesjährigen Adam sucht Eva-Kandidaten splitterfasernackt beschnuppern! Bereits vor wenigen Tagen verkündete RTL, welche drei Promis das hüllenlose Flirt-Abenteuer wagen werden: Neben Reality-TV-Legende Gina-Lisa Lohfink (32) wollen DSDS-Sexbombe Emilija Mihailova und Love Island-Hottie Jan Sokolowsky ihren Adam oder ihre Eva finden! Dieses Jahr überraschte der Sender mit einer großen Format-Neuerung: Statt am Strand gehen die Teilnehmer 2018 auf einer luxuriösen Liebesjacht auf Tuchfühlung – und so sieht es an Bord aus!

Endlich sind die ersten Bilder des glamourösen Segelschiffs da, auf dem die AsE-Nackedeis aufeinandertreffen und sich hoffentlich verlieben werden! Die Queen Atlantis hat an der griechischen Küste vor Rhodos ihren Anker ausgeworfen. Und der Kutter hat offensichtlich so einiges zu bieten: Der Zweimaster verfügt nicht nur über ein geräumiges Deck samt Kuschelecke und Whirlpool, sondern verzaubert auch unter Deck mit seinen Räumlichkeiten. So können die Kandidaten beispielsweise an einer Bar gemütlich, aber nackt Cocktails schlürfen.

Auch nachts scheint es kuschelig zu werden: Denn wie es aussieht, teilen sich alle Flirthungrigen ein gemütliches Matratzenlager. Falls sich ein Adam und eine Eva besonders gut verstehen, können sie sich in die romantische Liebeskoje mit Bullauge zurückziehen – vielleicht bekommen die Zuschauer ja sogar hier die ersten Jacht-Zärtlichkeiten zu sehen! Wie gefällt euch das Segelschiff Queen Atlantis? Stimmt ab!

MG RTL D Der Whirlpool an Deck der "Adam sucht Eva"-Jacht 2018

Anzeige

MG RTL D Die Liebeskoje auf der "Adam sucht Eva"-Jacht 2018

Anzeige

MG RTL D Die Bar auf der "Adam sucht Eva"-Jacht 2018

Anzeige

MG RTL D Die Kuschelecke an Deck der "Adam sucht Eva"-Jacht 2018

MG RTL D Das Matratzenlager auf der "Adam sucht Eva"-Jacht 2018

MG RTL D Die "Adam sucht Eva"-Liebesjacht Queen Atlantis



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de