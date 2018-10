Dieses Gerücht macht Pete Davidson (24) mächtig zu schaffen! Vor wenigen Tagen verbreitete sich im Internet die Behauptung, der Comedian hätte während seiner Beziehung mit Ariana Grande (25) intime Pics der Sängerin an ihren Ex Mac Miller (✝26) gesendet. Angeblich hätte er dem mittlerweile verstorbenen Rapper damit deutlich machen wollen, dass es keine Chance auf eine Liebesreunion mit der Chartstürmerin geben würde. Der "Saturday Night Life"-Star soll angesichts dieser Spekulationen außer sich sein!

Wie ein Insider gegenüber Hollywood Life berichtet, sei Pete absolut fassungslos darüber, dass jemand so ein geschmackloses Gerücht in die Welt setzt. "Pete macht nach der Trennung von Ariana bereits eine sehr schwere Zeit durch. Das Letzte, was er jetzt braucht, ist jemand, der im Internet wüste Behauptungen verbreitet und seinen guten Namen in den Dreck zieht", erklärt die anonyme Quelle. Bisher sei nicht bekannt, wer diese Anschuldigungen überhaupt in Gang brachte.

Pete soll durch die aktuellen Schlagzeilen aber nicht nur seinen Ruf gefährdet sehen: Er fürchte auch, dass sein erhofftes Beziehungscomeback mit Ariana nun auf dem Spiel stehe. "Er hält immer noch an dem Glauben fest, dass er und Ariana sich wieder zusammenraufen. Diese Sache könnte die beiden nun noch mehr entzweit haben", gibt der Insider einen Einblick in Petes angebliche Gedanken.

Elder Ordonez / SplashNews.com Pete Davidson in New York, September 2018

BFA / ActionPress Mac Miller und Ariana Grande

PC / MEGA Pete Davidson und Ariana Grande spazieren durch Brooklyn

