Amy Schumer (37) pfeift auf unbequeme Schönheitsideale! Die Komikerin und Schauspielerin denkt selbst nur noch selten darüber nach, wie sie aussieht – und findet das absolut befreiend! Auch ihr aktueller Film "I Feel Pretty" (zu Deutsch: Ich fühle mich schön) dreht sich darum, wie sehr Frauen ihr eigenes Wohlbefinden und ihr Selbstbewusstsein von ihrem Aussehen abhängig machen. Jetzt ging Amy sogar noch einen Schritt weiter und meinte: Sie habe Mitleid mit heißen Frauen!

In dem Podcast Armchair Expert sprach Amy mit Schauspielkollege Dax Shepard (43) nun darüber, mit welchen Problemen schöne Frauen zu kämpfen haben, und musste gestehen: Sie selbst wolle mit keiner von ihnen tauschen. "Es hört sich vielleicht verrückt an", begann die New Yorkerin, "aber ich habe Mitleid mit heißen Frauen, weil Männer damit einfach nicht umgehen können. Man kann kein normales Gespräch mehr führen." Das Problem sei vor allem, dass Frauen andauernd sexualisiert würden – was bei Menschen, die sich weniger attraktiv fühlen, wiederum schlimme Selbstzweifel schüren könne, so die 37-Jährige weiter. Sie selbst setze sich daher vor allem für eines ein: bedingungslose Selbstliebe.

Auch die Trauung von Herzogin Meghan und Prinz Harry (34) war in Amys Augen ein einziger Albtraum! Ihrer Meinung nach sollte der Hochzeitstag etwas sehr persönliches sein – die vermeintliche Traumhochzeit der Royals habe hingegen eher einer Hundeshow geähnelt, bedauerte sie die ehemalige Suits-Darstellerin bereits vor einiger Zeit in einem Interview. Amy und ihr Liebster Chris Fischer hätten ihren großen Tag daher bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Getty Images Amy Schumer bei der "I Feel Pretty"-Premiere in Kalifornien

Getty Images Amy Schumer bei der "Snatched"-Premiere 2017 in Kalifornien

Instagram / amyschumer Amy Schumer und ihr Ehemann Chris Fischer

