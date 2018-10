Irgendwie sieht Bella Hadid (22) auf ihren neuesten Bildern verändert aus! In den vergangenen Monaten musste sich die Runway-Beauty immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, sie hätte sich bei einem Schönheitschirurgen unters Messer gelegt. Das Model dementierte diese Gerüchte aber immer wieder: An ihr sei nach wie vor alles echt. Doch beim Blick auf ihre Social-Media-Kanäle können ihre Follower das aktuell einfach nicht glauben: Ihre Lippen kommen plötzlich ziemlich voluminös daher!

Vor Kurzem postete Bella zwei Fotos, auf denen sie sich auf einem Bett vor der Kamera rekelt. Doch ihre Community interessiert sich weniger für die sexy Posen, als für ihr Gesicht. Ihre Fans werden einfach das Gefühl nicht los, dass die Lippen der 22-Jährigen plötzlich viel voller sind. "Was ist denn bitte mit ihrer Oberlippe passiert", "Da war wohl jemand beim Beauty-Doc" oder "Sie sieht mit diesen Lippen überhaupt nicht mehr aus wie sie selbst", lauten nur einige der kritischen Kommentare. Bella selbst hat sich bisher noch nicht zu den Spekulationen geäußert.

Was wohl The Weeknd (28) zu den OP-Gerüchten um seine Freundin sagt? Nachdem sich der Musiker und die Fashionikone nach zwei Jahren Beziehung im Herbst 2016 überraschend getrennt hatten, sind sie seit Juli wieder bis über beide Ohren ineinander verknallt. Vor lauter Glücksgefühle lassen sie sich ab und an sogar zu einem süßen Pärchen-Pic hinreißen.

Instagram / bellahadid Bella Hadid

Anzeige

Getty Images The Weeknd und Bella Hadid bei den Grammy Awards 2016 in Los Angeles

Anzeige

Julien M. Hekimian / Freier Fotograf Bella Hadid bei der "Victoria's Secret Fashion Show" 2016 in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de