Ist an ihr doch alles echt? Bella Hadid (21) ist als Model weltweit erfolgreich – nicht zuletzt wegen ihres makellosen Gesichts. Immer wieder wurde der jüngeren Schwester von Gigi Hadid (23) nachgesagt, sie hätte mithilfe eines Chirurgen nachhelfen lassen. Doch gegen diese Behauptungen setzt sich die junge Beauty jetzt zur Wehr! An ihr sei alles gottgegeben und das würde sie Zweiflern sogar beweisen.

Im Interview mit InStyle wandte sich die 21-Jährige an die Menschen, die nicht an ihre natürliche Schönheit glauben: "Die Leute denken, ich hätte all diese Operationen gehabt und dies und das machen lassen. Und wisst ihr was? Wir können einen Scan meines Gesichts durchführen. Ich habe Angst davor, meine Lippen aufspritzen zu lassen. Ich will mir mein Gesicht nicht ruinieren."

Beim Vergleich von alten Fotos und aktuellen Bildern von Bella können aber dennoch große Unterschiede festgestellt werden. So erscheint ihre Nase deutlich schmaler und stupsiger, als sie es vor einigen Jahren noch war. Auch ihre Oberlippe wirkt voluminöser als zu Teenie-Zeiten.

John Phillips / Getty Images Bella Hadid, Model

Emma McIntyre / Getty Images Bella Hadid beim Cannes Film Festival in Frankreich

Getty Images Bella Hadid Collage heute und früher

