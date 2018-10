Eva Longoria (43) genießt ihr Mama-Glück mit einem weinenden und einem lachenden Auge: Vor vier Monaten brachte die einstige Desperate Housewives-Darstellerin ihr erstes Kind zur Welt. Ihr kleiner Santiago Enrique Bastón wächst seither von Tag zu Tag und begeistert ihre Follower auf goldigen Mutter-Kind-Selfies. Auch zur Arbeit hat der kleine Mann die Schauspielerin schon kurze Zeit nach der Geburt begleitet. Jetzt zeigte Eva ihren Fans, wie groß ihr Spross bereits geworden ist – fast schon zu groß für ihren Geschmack!

Auf Instagram teilte die 43-Jährige eine Fotocollage, die an Niedlichkeit kaum zu überbieten ist. Auf den Bildern schenkt Santiago der Kamera ein Lächeln und rollt sich spielerisch zur Seite. Ein rührender Anblick für seine berühmte Mama: "Mein kleiner Engel ist heute vier Monate alt geworden! Es geht alles zu schnell! Ich schaue immer noch auf Santi und frage mich, wie mein Körper dieses kleine Bündel geformt und genährt hat." Für Eva sei ihr Sohn ein Wunder, für das sie eine Liebe empfinde, die sie zuvor nicht gekannt habe.

Mit der Begeisterung für ihren Schatz steckte die Produzentin auch Victoria Beckham (44) an. Die britische Designerin widmete ihrer BFF Eva und ihrem Sohn Santi vor wenigen Wochen einen flammenden Insta-Post: "Endlich habe ich Santi getroffen. Ich bin verliebt. So viele Küsse an euch, Eva und Pepe. Ich liebe euch so sehr und könnte mich gar nicht mehr für euch freuen", schrieb die Frau von David Beckham (43) über die glückliche kleine Familie.

Instagram / evalongoria Santiago Enrique Bastón, Sohn von Eva Longoria

Instagram / evalongoria Eva Longoria und Santiago Enrique Bastón

Instagram/victoriabeckham Eva Longoria, ihr Sohn Santiago und Victoria Beckham

