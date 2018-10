Für Prinz Harry (34) gibt es keinen Grund, um Trübsal zu blasen – auch wenn seine schwangere Frau ihm nicht mehr bei jedem Termin zur Seite stehen kann. Nachdem der Brite und Herzogin Meghan (37) die erste Woche ihrer Australientour gemeinsam gemeistert hatten, musste die werdende Mutter ihr Pensum nun etwas herunterschrauben. Am Sonntag trat Harry daher seinen ersten Solo-Termin der Reise an. Doch anstatt den Kopf hängen zu lassen, zeigte sich der Rotschopf von seiner witzigsten Seite!

Am Sonntagmorgen besuchte der Prinz einen Radwettbewerb der Invictus Games in Sydney, die er am Vorabend offiziell eröffnet hatte. Dabei überreichte er den siegreichen Athleten nicht nur ihre Medaillen, sondern nahm sich auch Zeit für Gespräche und Treffen mit anderen Teilnehmern. Besonders viel Spaß hatte Harry offenbar mit einer Truppe Radsportler, die ihn überreden wollte, eine Badehose zu signieren – einer der Männer setzte sich die Buxe sogar auf den Kopf! Das Autogramm durfte der 34-Jährige gemäß royaler Vorschriften zwar nicht geben, als er später jedoch selbst eines der Schwimmhöschen geschenkt bekam, zog er es prompt über seine lange Jeans.

Unterdessen ruhte sich Meghan in der Unterkunft des Paares noch ein wenig von den Strapazen des Vortags aus. Die feierliche Opening-Zeremonie der Invictus Games hatte sich am Samstag um fast zwei Stunden verschoben, weshalb die 37-Jährige und ihr Liebster erst spät ins Bett kamen. Harry selbst soll seiner Frau vorsorglich geraten haben, sich nicht zu viel zuzumuten. Dass sie ihn nun nicht mehr zu jedem Termin begleitet, dürfte ihn also gewiss nicht traurig stimmen – zumal Meghan schon beim nächsten Event wieder an seiner Seite war.

Getty Images Prinz Harry bei einem Wettbewerb der Invictus Games 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Empfang

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games in Sydney

