Steffen Vogeno findet Realitystars auf Events total peinlich

Steffen Vogeno nimmt kein Blatt vor den Mund. In einer aktuellen Instagram-Story äußerte er seinen Unmut über die aktuellen Entwicklungen in der Trash-TV-Welt. "Ich habe ja auch eine Millisekunde überlegt, ob ich zu der Premiere von Kampf der Realitystars gehe, aber ich habe mich dagegen entschieden. Das tue ich mir nicht an", erzählte der einstige Die Bachelorette-Teilnehmer. Schuld an seinem Desinteresse seien vor allem seine Kollegen: "Ich frage mich wirklich, wann diese ganzen Leute so peinlich geworden sind." Ohne Namen zu nennen, wirft er den TV-Bekanntheiten vor, auf Veranstaltungen nur Drama machen zu wollen.

Statt auf Premieren und wilden Partys verbringt der Blondschopf seine Zeit momentan lieber ganz in Ruhe mit seiner Freundin Karina Wagner (29). Die Make Love, Fake Love-Dame und Steffen nutzten den Feiertag, um zu Hause Unkraut zu jäten. Im Netz witzelte der TV-Star, dass dies die "geilste" Beschäftigung am 1. Mai sei. Danach fuhren die Turteltauben zu einem Jahrmarkt nach Lüneburg, um den Abend ausklingen zu lassen.

Vor wenigen Wochen stellte Steffen schon einmal in einem Promiflash-Interview klar, dass er nicht jeden Spaß im Reality-TV mitmachen wolle. Eine Zusage für Temptation Island V.I.P. schloss er zum Beispiel aus: "Was ich auf jeden Fall verneinen kann, ist eine Teilnahme an 'Temptation'. Das überlasse ich dann den anderen." Auf der anderen Seite sei er offen für Das Sommerhaus der Stars.

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, März 2025

Instagram / vogen_o Steffen Vogeno, ehemaliger Bachelorette-Teilnehmer

