Sein Vaterwunsch geht bald in Erfüllung – und Prinz Harry (34) lässt die ganze Welt an seinem Glück teilhaben! Seit Montag ist bekannt, dass der britische Royal-Liebling und seine Frau Meghan (37) ihr erstes Kind erwarten. Bereits am ersten Tag ihrer Australienreise ließ er durchblicken, wie sehr er sich auf den Nachwuchs freut. Bei der Eröffnung der Invictus Games geriet der strahlende Bald-Daddy Harry nun aber regelrecht ins Schwärmen!

Auch die Gäste im Opernhaus von Sydney waren von diesen freudigen Worten ganz berührt! Nachdem Harry die Menge begrüßt und sich für den herzlichen Empfang in Australien bedankt hatte, ging der 34-Jährige kurz auf seine bald wachsende Familie ein: "Ich bin so stolz, euch meine Frau vorstellen zu können und wir sind so glücklich, unser persönliches Glück, bald jemanden bei uns zu haben, mit euch zusammen feiern zu können", sagte der Royal laut People.

Doch auch abgesehen von seinen wachsenden Vaterfreuden war der Prinz bestens gelaunt. Der Grund: Nach heftigen Unwettern durfte er etwas verspätet, aber doch noch wie geplant die Invictus Games eröffnen. Die Sportveranstaltung für Kriegsveteranen ist eine echte Herzensangelegenheit für den Briten. Der Ex-Soldat hat das Event im Jahr 2014 selbst ins Leben gerufen – und hatte es auch im vergangenen Jahr für sein Paar-Debüt mit Meghan gewählt.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei seiner Eröffnungsrede der Invictus Games in Sydney

Anzeige

Euan Cherry/WENN Meghan Markle und Prinz Harry bei den Invictus Games 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de