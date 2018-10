Die werdende Mutter muss einen Gang zurückfahren! Seit vergangenem Montag sind Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) auf ihrer ersten großen Dienstreise als Royal-Ehepaar. Das Couple läutete seinen Besuch in Australien bombastisch mit Baby-News ein. Nachdem die schwangere Meghan bravourös viele Besuche und Events meisterte, muss sie nun aber auf die Bremse treten: Die Herzogin wird einige der geplanten Termine nicht wahrnehmen können.

Ein Korrespondent von Daily Mirror erfuhr aus Palastkreisen, dass der 37-Jährigen die Reise ab sofort erleichtert werden soll. "Nach einem vollen Programm haben sich der Herzog und die Herzogin von Sussex entschieden, den Plan für die Herzogin in den kommenden Tagen etwas zu kürzen, bevor die letzten eineinhalb Wochen der Reise anbrechen", wird ein Royal-Insider zitiert. Vor allem am Morgen und am Abend werde darauf geachtet, dass die ehemalige Suits-Darstellerin genügend Ruhe bekomme. Nachdem die Eröffnung der Invictus Games sich am Samstag zeitlich verschoben hatte und Meghan und Harry deswegen etwa zwei Stunden später in ihrer Unterkunft ankamen, blieb die Schwangere am Morgen danach einem Wettkampf fern.

Prinz Harry, der damit seinen ersten Solo-Termin bestreiten musste, soll einigen Sportlern dabei verraten haben, wie es seiner Liebsten aktuell gehe. Meghan "ruht sich zu Hause aus, schwanger sein erfordert eben auch kleine Opfer", habe der Prinz gesagt. Grund zur Sorge bestehe demnach nicht. Wenige Stunden später gesellte sich die werdende Mutter für einen Empfang wieder zu ihrem Gatten und feuerte danach mit ihm die Segler bei den Invictus Games an.

Getty Images Herzogin Meghan im Hafen von Sydney

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry 2018 in Sydney

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games in Sydney



