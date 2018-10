Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) reisen nicht allein durch Down Under! Seit knapp einer Woche sind die schöne Brünette und ihr Schatz auf royaler Tour durch Australien. Während ihrer öffentlichen Auftritte sind die werdenden Eltern stets umringt von Fans und verbringen viel Zeit damit, Hände zu schütteln und Blumen entgegenzunehmen. Doch wer denkt, die schwangere Herzogin würde sich dabei ungeschützt in Gefahr begeben, liegt falsch: Dieser weibliche Bodyguard umsorgt Meghan bei jedem Event!

Schaut man sich die zahlreichen Paparazzi-Bilder der Reise etwas genauer an, fällt sie einem sofort ins Auge: eine blonde Frau, die sich bedeckt im Hintergrund hält und jeden Schritt der Turteltauben überwacht. Laut Daily Mail ist der Name der Personenschützerin aus Sicherheitsgründen nicht bekannt – nur eines steht fest: Ausgerüstet mit Schusswaffe und Taser ist die Blondine stets bereit, sich im Notfall vor ihren Schützling und dessen Nachwuchs zu werfen. Der Webseite zufolge ist die ständige Begleiterin eine umgeschulte Polizistin mit dem Rang eines Inspektors.

Ob Meghan zu ihrer Leibwächterin wohl ein ähnlich enges Verhältnis aufbauen wird, wie ihre Schwägerin Herzogin Kate (36)? Die 36-Jährige wird seit einigen Jahren von Emma Probert beschützt, zu der sie inzwischen eine echte Freundschaft pflegt.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrer Personenschützerin in Melbourne

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Bodyguard in Sydney

Anzeige

Anwar Hussein/WENN.com Herzogin Kate und ihr weiblicher Bodyguard Emma Probert

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de