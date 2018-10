Die Tracyllino-Fans müssen jetzt ganz stark sein! Das Love Island-Siegerpaar der diesjährigen Staffel hat sich tatsächlich getrennt. In der Kuppelshow überzeugten Marcellino Kremers und Tracy Candela ihre Kollegen und auch die TV-Zuschauer mit ihrer süßen Turtelei. Auch nach der Show planten die beiden eine gemeinsame Zukunft. Doch nun fand ihre Beziehung ein jähes Ende: Vor wenigen Minuten verkündete Marcellino im Netz, dass Tracy und er nicht mehr zusammen sind.

In seiner Instagram-Story meldete sich der Fitnesstrainer aus Mönchengladbach bei seinen Followern und wirkte sichtlich bedrückt. Dann ließ er die Bombe platzen: "Ich muss euch mitteilen, dass das mit mir und Tracy leider nicht funktioniert hat und sich meine Gefühle einfach nicht so entwickelt haben, wie ich es mir erhofft hatte und so wie Tracy das auch verdient hätte", erklärte er. Er habe mit ihr darüber gesprochen und es sei alles geklärt.

Tracy selbst äußerte sich bisher nicht zum Liebesaus und auch der Muskelmann betonte, dass er sich vorerst zurückziehen wolle. "Ich brauche nun etwas Zeit für mich und werde mich bei euch melden", teilte er seinen Fans mit. Er bittet sie um Verständnis und hofft, dass sie das akzeptieren werden. Habt ihr mit dieser Trennung gerechnet? Stimmt ab!

RTL II / Magdalena Possert Tracy und Marcellino im "Love Island"-Finale 2018

RTL II / "Love Island" Marcellino Kremers und Tracy Candela bei "Love Island"

RTL II / "Love Island" Marcellino Kremers und Tracy Candela bei "Love Island"

