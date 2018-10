Sie ist völlig überwältigt vom Support ihrer Community. Am Donnerstag überraschten Marco Reus (29) und Scarlett Gartmann mit der Hammer-News: Der Fußballprofi und das Model werden zum ersten Mal Eltern! Überglücklich verrieten die Turteltauben ihren Fans via Social Media, in wenigen Monaten ein kleines Töchterchen zu erwarten. Seit der Verkündung der frohen Botschaft erreichen das Paar zahlreiche Glückwünsche – und die hauen die werdende Mama förmlich um!

Mit den Worten "Thank you! Ich bin überwältigt von all euren Nachrichten und Glückwünschen. Ganz, ganz lieben Dank" richtete sich die Blondine nun direkt an ihre Instagram-Follower. Auf dem Bild, das Scarlett vor einer traumhaften Meerkulisse im luftigen Sommerkleidchen zeigt, lässt sich sogar schon ein kleines Bäuchlein erahnen – sehr zur Begeisterung der Netz-User. "Du siehst toll aus. Die Schwangerschaft steht dir!" und "Du strahlst jetzt schon so schön", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Das Geschlecht ihres Sprösslings haben Scarlett und Marco zwar schon verraten, wann die kleine Maus auf die Welt kommen soll, behielt das Duo bisher aber noch für sich. Dass es die Eltern in spe kaum noch abwarten können, ihren Familienzuwachs endlich kennenzulernen, ist offensichtlich – doch auch Marcos Kickerkollegen sind scheinbar mächtig aufgeregt. Zahlreiche Fußballer gratulierten dem BVB-Star – und sorgten mit witzigen Kommentaren für jede Menge Lacher.

Instagram / https://www.instagram.com/scarlettgartmann/ Scarlett Gartmann, Model

Instagram / marcinho11 Scarlett Gartmann und Marco Reus

ODD ANDERSEN / Getty Images Marco Reus im Spiel gegen Hertha BSC

