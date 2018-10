Marcellino Kremers schwebt momentan nicht nur auf Wolke sieben, auch karrieretechnisch geht es für den Love Island-Sieger bergauf. Erst kürzlich wurde er für ein internationales Kuppelshow-Event nach Cannes eingeflogen, das er natürlich mit seiner Partnerin Tracy Candela besuchte. All das wäre ohne eine Person vorerst wohl gar nicht passiert: Immerhin bewarb sich Marcellino nicht selbst bei dem Kult-Format – sondern seine Mutti!

Das offenbarte Marcellino nun im Interview mit Promiflash: "Meine Mutter liegt abends immer auf der Couch und meldet mich ab und zu einfach so aus Spaß bei diversen Formaten an, weil sie sagt: 'Ja, du gehörst ins Fernsehen, siehst so gut aus'", lachte der Muskelmann. Unter den Show-Bewerbungen waren sogar welche für den "Mr. Germany"-Wettbewerb und den Posten als Der Bachelor dabei. Der gefragte Beau reagierte allerdings nie auf die Einladungen – jedenfalls so lange, bis eine Nachricht von "Love Island" in seinem Postfach landete.

Auch seiner dort gefundenen Traumfrau Tracy wurde die Show-Teilnahme von jemand anderem vorgeschlagen – der Freundin ihrer Mutter. "Dann hat sie eben gemeint: 'Kennst du schon die Sendung 'Love Island'? Du würdest da super reinpassen'", schmunzelte die Strahlefrau. Eine spontane Bewerbung später landete sie plötzlich im Stamm-Cast. Da sieht man mal wieder, wie weise die ältere Generation tatsächlich ist!

RTL II / "Love Island" Marcellino Kremers und Tracy Candela bei "Love Island"

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Tracy und Marcellino im "Love Island"-Finale 2018

Anzeige

RTL II / Love Island Marcellino und Tracy, "Love Island" Folge 18

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de