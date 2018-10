Die Liebe zwischen den Goodbye Deutschland-Stars Jennifer Matthias und Ralf Stein ist Geschichte! Erst vor etwa einem Monat gaben die Mallorca-Auswanderer ihr Liebes-Aus bekannt. Zwar will der DJ noch um seine Ex-Freundin kämpfen, doch für Jenny ist das Thema längst durch. In der aktuellen Folge der Vox-Sendung kommt es deshalb zwischen den ehemaligen Liebenden zum Streit. Aber was bedeutet das ganze Drama eigentlich für den Jüngsten im Bunde? Leidet Jennys Sohn Leon unter der plötzlichen Trennung?

Der gerade einmal Achtjährige verstand sich eigentlich bestens mit dem neuen Partner seiner Mutter. Trotzdem muss er jetzt mit dem Verlust klarkommen. Und den steckt der junge Mann erstaunlich gut weg, wie Jenny in der Sendung erklärt, Leon baut sie nach dem Beziehungs-Ende sogar auf: "Nee Mama, das war nichts für dich, wir suchen jemanden, der besser zu uns passt, aber jetzt machen wir beide erst mal wieder unser Team." Worte, die das Herz der Wahl-Mallorquinerin zerreißen.

"Man unterschätzt manchmal, dass er schon so viel mitbekommt", gibt die junge Mutter offen zu. Jetzt würden sie die Dinge eben erst einmal wieder zu zweit regeln, klingt Jenny zuversichtlich und bekommt mit einem "So wie die letzten Male" auch die Zustimmung ihres Sohnes.

MG RTL D / 99pro media Jennifer Matthias und Ralf bei "Goodbye Deutschland"

MG RTL D / 99pro media Jennifer Matthias und ihr Sohn Leon, bekannt aus "Goodbye Deutschland"

Facebook / Jenny Deluex Jennifer Matthias auf Mallorca

