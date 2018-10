Das Chaos um Jennifer Matthias' Liebesleben will einfach kein Ende nehmen. Vor etwa vier Wochen gab der Goodbye Deutschland-Star seine Trennung von Kurzzeit-Partner Ralf bekannt. Acht Monate waren die beiden gemeinsame Wege gegangen, vier Monate davon zusammen auf Mallorca. Trotz der Trennung lies Ralf erst kürzlich verlauten: Er will um seine Verflossene kämpfen. Jenny sieht das allerdings ganz anders: In der aktuellen Folge der Sendung kommt es jetzt zum lautstarken Streit!

Wegen einer Veranstaltung zur Werbung für Jennifers Modegeschäft treffen die ehemaligen Liebenden aufeinander. Ralf war dort schon längst als DJ gebucht. Die anfänglichen Gedanken, die zwei könnten Beruf- und Privatleben voneinander trennen, werden schnell über Bord geworfen. Als Jenny den Musik-Macher mehrmals fragt, welche Songs er für sie auflegen werde, reagiert er mit einem "Ist doch sch**ßegal". Ein Satz, der die Auswanderin zur Weißglut bringt: "So eine trotzige Reaktion finde ich nicht schön!"

Schon am Vortag knallte es zwischen den beiden. "Aber versteh mich doch auch, ich brauche mein Leben doch auch irgendwie wieder. Ich kann das nicht", platzte es plötzlich aus Jenny heraus. Immer wieder machte der DJ seiner ehemaligen Liebsten deutlich: Er will sie wieder an seiner Seite haben. "Das Thema ist für ihn noch nicht durch. Er sagt, dass er nicht aufgeben wird, dass er weiter kämpft", erklärte Jenny. Doch für die junge Mutter ist die einstige Liaison endgültig Geschichte. Sie wusste: "Ich bin nicht die Richtige für ihn!"

Instagram / matthias.jennifer Jennifer Matthias, bekannt aus "Goodbye Deutschland"

Instagram / matthias.jennifer Jennifer Matthias und Ralf Stein

Facebook / @jenny.deluex.eu Jennifer Matthias

