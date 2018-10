Mit diesem Liebes-Aus hatte einfach niemand gerechnet! Love Island-Gewinner Marcellino Kremers gab vergangenes Wochenende völlig überraschend bekannt, dass er und seine Auserwählte Tracy Candela kein Paar mehr sind. Dabei wirkten die beiden Ex-Islander eine Woche zuvor im Promiflash-Interview noch so verliebt. Und nun die plötzliche Trennung – ein schwerer Schlag für die Tracyllino-Fans. Sie machen ihrer Enttäuschung nun via Social Media Luft!

Unter dem letzten Couple-Pic des "Love Island"-Paares auf Marcellinos Instagram-Account verliehen die Follower des Clubmanagers ihrer Enttäuschung über das Beziehungsende Ausdruck. "Ich dachte echt, dass es bei euch lange hält" und "Warum habt ihr euch getrennt? Ich finde das sehr schade", lauteten zum Beispiel zwei Kommentare unter dem Pärchen-Bild von Tracyllino. Es gab aber auch Fans, die die Trennung hämisch kommentierten: "Das war irgendwie klar" und "Wer hätte es anders erwartet", schrieben zwei User.

Auf diesen Zug springen auch zwei Islander aus der ersten Staffel auf: Julian Evangelos (26) und Stephanie Schmitz (24) wetterten ebenfalls gegen Tracy und Marcellino. "Leute, wir hätten es den beiden echt gegönnt. Aber man wusste von Anfang an, das ist nicht real love", stichelte Julian in seiner Instagram-Story. Was denkt ihr? Stimmt ab!

RTL II / "Love Island" Marcellino Kremers und Tracy Candela bei "Love Island"

Instagram / tracy_candela_loveisland Marcellino Kremers und Tracy Candela

RTL II, "Love Island"; RTL II / Magdalena Possert Julian Evangelos, Stephanie Schmitz, Tracy Candela und Marcellino Kremers

