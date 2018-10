Eine Beziehungskrise sieht wohl anders aus! Bereits seit 2015 gelten Bradley Cooper (43) und Irina Shayk (32) als absolutes Traumpaar, krönten ihre Liebe sogar mit gemeinsamem Nachwuchs. In den vergangenen Wochen schien es allerdings so, als würde das Duo nicht mehr unbedingt im siebten Himmel schweben: Augenzeugen erwischten die zwei bei einem Dinner, das alles andere als romantisch oder harmonisch aussah. Wenig später hielten sie anscheinend bei einem Spaziergang sogar Abstand. Die Liebes-Zweifel der Öffentlichkeit räumten sie jetzt aus der Welt: Sie turtelten vertraut durch New Yorks Straßen!

Den sonnigen Sonntag nutzten Bradley, Irina und Baby Lea de Seine für einen gemütlichen Herbstspaziergang. Fotos zeigen die dick in Mäntel eingepackte Familie in dem Greenwich Village in Amerikas Metropole. Weder von Sicherheitsabstand noch von runtergekühlter Stimmung konnte bei diesem Ausflug die Rede sein: Strahlend und Arm in Arm schoben das Model und der Schauspieler den Kinderwagen vor sich her. Immer wieder drehte Irina den Kopf zu ihrem Liebsten, um ihm etwas zuzuflüstern.

Diese Bilder beweisen: Der Hochzeit dürfte nach wie vor nichts im Wege stehen. Der Hollywood-Star ist bereits während Irinas Schwangerschaft vor ihr auf die Knie gefallen. Der endgültige Gang zum Altar steht bisher allerdings immer noch aus.

Splash News Irina Shayk, Bradley Cooper und Tochter Lea in Venedig

Anzeige

Splash News Irina Shayk und Bradley Cooper bei ihrem Spaziergang durch New York

Anzeige

Splash News Irina Shayk und Bradley Cooper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de