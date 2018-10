Britney Spears (36) blickt auf eine ziemlich bewegende Karriere zurück und feiert mit ihrem allerersten Hit einen riesigen Meilenstein: 1998 verhalf "Baby One More Time" der damals 16-jährigen Sängerin zum weltweiten Durchbruch und der Song verkaufte sich zehn Millionen Mal. Die damalige Newcomerin aus Mississippi wurde damit über Nacht zum Star: In einem emotionalen Post denkt Britney jetzt an ihren Karriere-Start zurück!

"Es ist so schwer in Worte zu fassen, was der heutige Tag für mich bedeutet", begann die Künstlerin ihren bewegenden Instagram-Beitrag. Vor 20 Jahren habe die Welt zum ersten Mal ihre Musik gehört und seitdem habe sich viel verändert. "Was ich aber sagen möchte, ist, danke an meine wunderbaren Fans, die seit dem ersten Tag an meiner Seite stehen", fuhr die 36-Jährige gerührt fort.

Im kommenden Februar kommt auf Britney ein neues Show-Highlight zu. Seit fünf Jahren ist die Blondine schon mit einer Las Vegas-Show erfolgreich unterwegs – 2019 wird sie mit "Domination" ein weiteres musikalisches Spektakel in der US-amerikanischen Wüstenstadt auf die Beine stellen, das sich vor allem aus finanziellem Aspekt lohnt. Laut Mirror soll die zweifache Mama 507.000 Dollar pro Abend verdienen.

