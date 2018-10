Bye, bye Australien! Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) haben inzwischen die Hälfte ihrer ersten offiziellen Auslandsreise als Ehepaar hinter sich. Nach der stürmischen Ankunft auf den Fidschi-Inseln hatten die werdenden Eltern einen ruhigeren Termin am Abend auf dem Programm stehen. Für das Essen in der Hauptstadt Suva tauschte Meghan ihr weißes Kleid vom Flug gegen eine blaue Robe ein. In diesem Wow-Look war das wachsende Babybäuchlein der Royal-Lady kaum mehr zu übersehen!

Der Präsident der Fidschi-Inseln, George Konrote, hatte Meghan und Harry zu einem Staatsdinner ins Grand Pacific Hotel eingeladen, wo bereits Queen Elizabeth II. (92) 1953 zu Gast gewesen war. Zu diesem besonderen Anlass trug Meghan ein schlichtes und bodenlanges Dress vom Label Safiyaa. Ein Cape umschmeichelte den Rücken der ehemaligen Suits-Darstellerin und gewährte so freien Blick auf die Schwangerschaftsrundungen der Herzogin. Den speziellen Farbton habe die 37-Jährige laut Daily Mail als Hommage an den Staat im Südpazifik ausgewählt.

Das Kleid war ohne Frage ein optischer Hingucker und auch nicht gerade billig. Mit knapp 1.250 Euro schlug das Fashion-Item zu Buche und trieb somit die Kosten von Meghans Reise-Garderobe weiter in die Höhe. So wurden die Kosten für die Outfits der ersten vier Tage auf rund 18.000 Euro geschätzt. Wie gefällt euch der Banketts-Look? Stimmt in der Umfrage ab?

Getty Images Herzogin Meghan beim Staatsdinner in Suva

Getty Images Herzogin Meghan

Andrew Parsons - Pool/Getty Images; Ian Vogler - Pool/Getty Images; Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghan während ihrer Australien-Reise

