Schluss mit entspannt! Herzogin Meghans (37) Garderobe wird wieder glamourös. Die Neu-Adlige und ihr Ehemann Prinz Harry (34) reisen zurzeit durch Australien. Dabei zeigte sich Meghan bisher in ungewohnt legeren Outfits. Von ihren sonst so eleganten und megateuren Designerroben war bisher noch keine Spur. Bei ihrem neuesten Auftritt hatte Meghans luxuriöser Modegeschmack nun allerdings wieder Einzug in die Reisegarderobe gehalten: Die Herzogin von Sussex sah gewohnt glamourös aus!

Bei einem Stopp auf den Fidschis wurde das königliche Paar mit einer großen Willkommenszeremonie begrüßt. Dabei begeisterte die Herzogin mit einem eleganten Look. Zu einem schlichten, weißen Kleid trug sie einen passenden Fascinator und schwarze Pumps – von dem lockeren Dresscode der vergangenen Tage war da nichts mehr zu spüren. Mit diesem Glamour-Outfit versteckte die 37-Jährige gekonnt ihren kleinen Babybauch, den sie jüngst mit ihren Kleidern gerne betont hatte.

Während ihrer aktuellen Australien- und Ozeanien-Reise hatte sich Meghan bislang eher in entspannten Sommer-Looks präsentiert. Mit hohem Beinschlitz und coolen Sneakers wirkte die ehemalige Schauspielerin dabei immer wieder herrlich unroyal. Was gefällt euch besser? Meghans Luxus-Outfits oder ihr lockerer Stil? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihrer Ankunft in Suva, der Hauptstadt Fidschis

Getty Images Herzogin Meghan am 22. Oktober 2018

