Giuliana Farfalla (22) ist wieder da! Zuletzt war es verdächtig ruhig um die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin. Nach über fünf Monaten Posting-Pause meldete sich das Model am Montagmorgen auf der Social-Media-Plattform zurück. Zwar reichte es noch nicht für einen Beitrag im Feed, aber zumindest in der Story blinzelte Giuliana ihre Fans nach langer Abstinenz wieder an. Gegenüber Promiflash verrät die Schönheit jetzt, warum sie so lange untertauchte.

Endlich wieder mehr Giuliana-Time auf Instagram – das wünschen sich ihre Follower seit Monaten und sollen es jetzt wohl endlich wieder bekommen. Promiflash offenbart die Blondine: "Mir geht es sehr gut, ich bin wieder voller Energie und Tatendrang. Ich möchte in naher Zukunft wieder mehr Präsenz zeigen." Aber warum zog sich die ehemalige Dschungelcamperin so lange zurück? "Ich habe mir eine Auszeit gegönnt, um Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen zu können", verrät Giuliana.

Das ist allerdings nicht der einzige Grund für die Funkstille. "Es war etwas ruhiger um mich, da mein bisheriges Management und ich die Zusammenarbeit beendet haben und ich es nicht gewohnt war, auf mich alleine gestellt zu sein." Doch daran sei die junge Frau gewachsen. Jetzt wolle sie den Fokus wieder auf ihre Karriere legen.

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Ex-GNTM-Kandidatin

MG RTL D Giuliana Farfalla, Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" 2018

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla nach ihrem Dschungelaufenthalt in Freiburg

