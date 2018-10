Das soll wirklich Giuliana Farfalla (22) sein? Seit fast fünf Monaten ist es um die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin in den Social Media-Kanälen ruhig geworden. Zuletzt hatte sich das Model Ende Mai mit einem Post aus einem Freiburger Klub gemeldet – seitdem herrschte in ihren Feeds Funkstille. Doch nun meldete sich die TV-Beauty mit einem Foto zurück: Fast hätten wir Giuliana darauf nicht wiedererkannt!

Seit Wochen warten Giulis Fans auf Instagram vergeblich auf neue Posts – nur in ihrer Story meldete sich die Ex-Dschungelcamperin gelegentlich bei ihren über 200.000 Followern. Und dort wirkte sie am vergangenen Wochenende völlig verändert! Das Reality-Sternchen postete ein Selfie mit deutlich markanteren Wangenknochen und augenscheinlich strengeren Augenbrauen. Ob sich die 22-Jährige wirklich einer optischen Veränderung unterzogen hat oder ist der ungewöhnliche Look einfach nur Make-up und einem Fotofilter geschuldet?

Die Fans der einstigen Castingshow-Teilnehmerin machen sich aufgrund der langen Post-Pause viele Gedanken! "Ist alles okay bei dir? Wir machen uns Sorgen" oder "Du hast seit Mai nichts mehr von dir hören lassen!" lauteten beispielsweise zwei Kommentare unter dem letzten Beitrag der Blondine. Bisher reagierte das Playboy-Häschen darauf nicht.

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla im Mai 2018

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla im Versace-Hotel in Australien

