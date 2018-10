Herzogin Meghan (37) muss einen Gang zurückschalten! Zusammen mit ihrem Mann Prinz Harry (34) reist die schöne Brünette gerade durch Australien – 76 Veranstaltungen in 16 Tagen stehen auf ihrer Liste! Schon unter normalen Umständen nervenaufreibend, doch die ehemalige Schauspielerin befindet sich zudem in den ersten Schwangerschaftsmonaten! Um Meghan in ihrem Zustand nicht zu überfordern, sagte der Palast nun einige ihrer Termine ab, Harry tritt bei manchen also alleine auf. Doch was macht die Bald-Mami während der Solo-Auftritte ihres Liebsten?

Die Herzogin von Sussex ziehe sich in dieser Zeit in ihre luxuriösen Unterkünfte zurück, um zu entspannen, wie Express berichtete. Dort versuche die einstige Suits-Darstellerin wieder Kraft zu tanken – meist auch mit relaxten Yoga-Übungen. Ab Dienstag sollen die 37-Jährige und der royale Rotschopf ihre Tour wieder wie geplant fortsetzen. Für die Turteltauben geht es nach Fidschi und Tonga. Anschließend an ihren Stopp in Neuseeland treten die Eheleute dann auch wieder den Heimweg an.

Und in London kann Meghan dann auch richtig zur Ruhe kommen. Die Schwangerschaft nehme sie nämlich doch etwas mit. Einem Fans soll sie erzählt haben, dass sich ihre anderen Umstände wie ein Jetlag anfühlen. Vor allem unter dem Schlafmangel soll der Neu-Royal leiden.

