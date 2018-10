Endlich wird Jolina Mennens (26) Traum von einer zweiten Hochzeit wahr! Vor rund fünf Jahren heiratete die Transgender-YouTuberin ihren Langzeitfreund Florian Mennen – damals war die Beauty-Queen allerdings noch ein Mann. Seither hegte das Netzsternchen den Wunsch, noch einmal als richtige Braut vor den Altar zu treten. Dieser Traum scheint nun endlich in Erfüllung zu gehen: Zum siebten Jahrestag machte Florian seiner Jolina einen zweiten Heiratsantrag!

Diese fantastische Neuigkeit verkündete die 26-Jährige auf ihrem Instagram-Account. Bei einem Dänemark-Urlaub hatte Jolinas Ehemann am 3. September zum zweiten Mal um ihre Hand angehalten – an ihrem Paar-Jubiläumstag, der gleichzeitig Jolinas 26. Geburtstag war! "Endlich ist das Geheimnis raus und wir können es mit euch teilen. Ich danke jedem einzelnen, der in die Planung involviert war. Ich habe nichts mitbekommen, geschweige denn etwas geahnt, bis eine Minute davor. Irgendwie hatte ich eine Eingebung von ganz oben", schwärmte die überwältigte Zweifachbraut. Die große Feier soll allerdings erst im neuen Jahr stattfinden.

Damit er und seine Liebste den romantischen Moment am Strand nie wieder vergessen, ließ Florian die Kamera mitlaufen. Und auch die Fans werden von diesen Aufnahmen noch viel haben, wie Jolina in ihrem Post versprach: "Mein Schatz hat den kompletten Prozess der Vorbereitung für diesen Antrag gefilmt. Die Drei-Part-Serie ist auf meinem Kanal für euch online!" Na, wenn da mal kein großer Hochzeits-Aftermovie 2019 auf ihrem Channel folgen wird!

Instagram / florianmennen Jolina und Florian Mennen auf der GLOW in Dortmund

Anzeige

Instagram / jolinamennen Influencer Jolina Mennen

Anzeige

Instagram / jolinamennen YouTube-Star Jolina Mennen mit ihrem Mann Florian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de