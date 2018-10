Linda Schwarz ist wieder verliebt! Im vergangenen Jahr suchte das Model in der Kuppelshow Love Island nach ihrem Mr. Right. Zwar turtelte sie auch nach den Dreharbeiten noch mit ihrem Partner Basti, doch dann gab sie dem Stripper überraschend den Laufpass. Vor Kurzem zeigte sich die Düsseldorferin im Netz mit einem anderen Mann an ihrer Seite. Jetzt ist klar: Linda ist wieder mit ihrem Ex-Freund zusammen – und ziemlich glücklich.

Die beiden wollen ihrer Beziehung noch eine Chance geben. In ihrer Insta-Story erklärte die Beauty während einer Fragerunde mit ihren Fans, dass sie und ihr Liebster vor rund einem Jahr eine Pause eingelegt hatten: "Er musste für ein halbes Jahr geschäftlich nach Thailand und ich habe bei 'Love Island' mitgemacht." Doch rückblickend scheint die Blondine diesen Schritt zutiefst zu bereuen. Auf die Frage, was sie in ihrem Leben ändern wollen würde, antwortete sie: "Ich wäre von Anfang an bei meinem Schatz geblieben."

Ein Foto ihrer besseren Hälfte zeigte die amtierende Miss Westdeutschland bisher nicht. Dafür teilte sie kürzlich ein Foto, auf dem sie seine Hand hält – inklusive herzzerreißender Liebeserklärung: "Nimm meine Hand, lass uns gehen, sei bereit! Was für Bonnie und Clyde? Wir sind besser als die zwei."

Love Island, RTL II Bastian und Linda, "Love Island"-Kandidaten

Love Island, RTL II Linda Schwarz, "Love Island"-Teilnehmerin

Instagram / loveisland_linda Linda Schwarz, "Love Island"-Kandidatin 2017

