Bei Love Island brachte Liebes-Anwärter Bastian das Herz von Kandidatin Linda Schwarz zum Schmelzen. Die beiden brachten ordentlich Schwung in die Kuppel-Show: Kaum war Lindas damaliger Ex-Partner Silvain Wirkus (24) aus der Villa ausgezogen, landete sie prompt unter der Decke des Hotties. Wenige Monate nach Ende des TV-Formats ging ihre Beziehung in die Brüche. Doch hat der Stripper nun etwa sein Liebesglück gefunden? In der Flirtshow Take Me Out sicherte sich Bastian ein Date mit der schönen Paulina – und im Interview schwärmen die beiden regelrecht voneinander!

Im Gespräch mit RTL geben Bastian und Paulina zu, dass sie vor der Sendung ein wenig nervös gewesen seien. Dass er mit der Wahl der schönen Brünetten bei "Take me out" einen guten Fang gemacht habe – da war sich Bastian allerdings sicher. "Sie hat mich vom Optischen schon voll überzeugt. Und dann hat sie auch noch so eine freche Aussage gemacht: 'Ich schmeiß die Fünfziger'", so der Maschinenbau-Student. Er vermutete daher, dass seine neue Eroberung es faustdick hinter den Ohren habe und Paulina entgegnete lachend: "Eigentlich bin ich eine Furie."

Aber hat die Noch-Single-Lady ein Problem mit Bastians Nebenjob als Stripper? "Ich finde es super, sowas zu sehen und nicht bezahlen zu müssen", gab Paulina im Gespräch mit dem TV-Sender preis. Mit ihrer Wahl sei sie sehr glücklich. "Ich hab den besten Mann erwischt", so die Katzen-Mama

Instagram / loveisland_linda LI-Bastian und Linda Schwarz

Instagram / bastian_leee LI-Bastian 2018

Instagram / bastian_leee LI-Bastian im Oktober 2018

