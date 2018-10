Dass Heidi Klum (45) Halloween liebt, ist längst kein Geheimnis mehr. Jahr für Jahr lädt sie ihre Freunde und Kollegen am 31. Oktober zu ihrer berühmt-berüchtigten Grusel-Sause ein und überrascht dabei jedes Mal mit ihren außergewöhnlichen Verkleidungen. Ob als Zeichentrickfigur Jessica Rabbit, als Werwolf aus Michael Jacksons (✝50) Musikvideo zu "Thriller" oder als sechsarmige Göttin – das Model war bisher immer ein echter Hingucker! Für welches außergewöhnliche Kostüm die Beauty sich wohl in diesem Jahr entschieden hat?

Der Halloween-Countdown läuft und das Fieber hat Heidi längst gepackt. In knapp zwei Wochen schmeißt sie ihre alljährliche Party. Ihre Kostümierung bleibt aber – wie immer – bis zuletzt eine große Überraschung. Einen kleinen Hinweis gab sie den neugierigen Fans im Interview mit dem Magazin People: "Dieses Mal wird es sehr süß, es wird nicht gruselig sein. Es wird sehr, sehr süß." Weitere Details ließ sich die Vierfach-Mama leider nicht entlocken. Bisher habe sie nur ihre Kids in ihre Pläne eingeweiht.

Bleibt noch die Frage, ob sie sich in puncto Outfit mit ihrem Schatz Tom Kaulitz (29) abgesprochen hat und die Turteltauben vielleicht sogar im Partner-Look auftauchen. Die Promiflash-Leser könnten sich das sehr gut vorstellen. In einer Umfrage waren sich 84 Prozent der 771 abgegebenen Stimmen einig, dass das super passen würde. Nur 16 Prozent hielten das für unwahrscheinlich. Es wäre aber nicht das erste Mal: 2011 erschien die Germany's next Topmodel-Jurorin zusammen mit ihrem damaligen Ehemann Seal (55) als Affen-Pärchen.

Getty Images Heidi Klum

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Emmy Awards 2018 in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum und Seal bei der Halloween-Party 2011

