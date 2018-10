Kevin McKidd (45) schwelgt im absoluten Familien-Glück! In diesem Jahr folgte bei dem Schauspieler ein Highlight auf das nächste. Nachdem er sich erst im Dezember vergangenen Jahres von seiner Ex-Frau Jane scheiden ließ, gab er seiner großen Liebe Arielle Goldrath im März das Jawort. Und kaum war der gebürtige Schotte unter der Haube, überraschte er schon mit der nächsten erfreulichen Neuigkeit: Im Mai brachte seine Gattin einen gesunden Jungen zur Welt. Der Serien-Star geht voll und ganz in seiner Vaterrolle auf, wie ein Schnappschuss des Papa-Sohn-Duos nun beweist.

Kevin ist mächtig stolz auf seinen niedlichen Nachwuchs. Mit Söhnchen Aiden auf dem Arm schaut der Grey's Anatomy-Darsteller breit lächelnd in die Kamera. Und man könnte meinen, dass der kleine Mann auch schon ein echter Profi in Sachen Posing ist. Lässig hält er seinen coolen Mini-Westernhut fest und schaut abwesend in die Ferne. "Ich und der letzte und neueste McKidd", kommentierte der 45-Jährige das goldige Pic auf Instagram. Er ist offenbar so sehr in seinen Spross vernarrt, dass er gleich noch ein zweites Foto mit ihm postete. "Und noch eins – weil er einfach zu süß ist", schrieb er dazu.

Das erste Bild von seinem Sohnemann veröffentlichte Kevin zum Muttertag. Da war der Fratz gerade erst geboren und lag warm eingemummelt mit geschlossenen Augen neben seiner Mama. Seitdem hatte es keine Baby-Updates von dem TV-Hottie gegeben. Umso mehr freuen sich die Fans über diese Aufnahmen: Dafür bekam der Rotschopf stolze 266.000 Likes.

Instagram / therealkmckidd Kevin McKidd und seine Frau Arielle Goldrath

Instagram / therealkmckidd Kevin McKidd und Söhnchen Aiden, Oktober 2018

Instagram / therealmckidd Arielle Goldrath und Aiden

