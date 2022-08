Das hält Kevin McKidd von Ellens "Grey's Anatomy"-Rückzug

Was sagt Kevin McKidd (49) zu Ellen Pompeos (52) Entscheidung? Seit der ersten Folge, die 2005 über die Bildschirme flimmerte, ist die Schauspielerin als Meredith Grey die Protagonistin der beliebten Krankenhausserie Grey's Anatomy. Wie vor wenigen Wochen bekannt wurde, will der Serienstar jedoch künftig kürzertreten. In der anstehenden 19. Staffel wird sie nur in acht von insgesamt 22 Folgen zu sehen sein. Nun äußerte sich ihr Co-Star Kevin McKidd zu Ellens Rückzug aus der Serie.

In der Sendung "E! News: Daily Pop" kam der 49-Jährige im Interview auf die Entscheidung seiner Serien-Kollegin zu sprechen. "Ellen war all die Jahre der Kapitän dieses Schiffes und sie wird bald mit der Produktion beginnen, also musste sie in ihrem Zeitplan Platz dafür schaffen", zeigte er Verständnis. Dass die Darstellerin immer mehr hinter der Kamera arbeitet und der Serie dennoch treu bleibt, ist für Kevin ein Zeichen ihrer Hingabe: "Die Tatsache, dass sie die Serie nicht verlässt, sondern nur ein bisschen zurückfährt, finde ich sehr schön. Es zeigt, dass sie die Serie immer noch liebt."

Doch selbst Ellen liebt nicht alles an "Grey's Anatomy". Ein Aspekt an der Serie stört sie. "Wenn ich einen Wunsch hätte, dann dass sich die Folgen weniger moralisierend an einem Thema abarbeiten würden", plauderte sie in ihrem Podcast "Tell Me" aus. Ihr wäre es lieber, die Dinge würden auf subtilere Weise und über einen längeren Zeitraum eingeflochten werden.

Disney / Grey's Anatomy Ellen Pompeo als Meredith Grey in "Grey's Anatomy"

Getty Images Schauspieler Kevin McKidd im November 2013 in Hollywood

Getty Images Ellen Pompeo, Schauspielerin

