Das Liebes-Wirrwarr um Halsey (24) und G-Eazy (29) nimmt einfach kein Ende! Seit über einem Jahr führen die Sängerin und ihr Rapper-Beau eine On-Off-Beziehung, wie sie im Buche steht. Erst im Juni schockte die "Bad At Love"-Interpretin ihre Fans mit einer traurigen Botschaft: Das Paar hatte sich getrennt. Im August folgte dann aber schon die Entwarnung: Die beiden hatten wieder zueinander gefunden. Der Haussegen bei dem Duo scheint aber weiterhin schief zu hängen. G-Eazy soll jetzt behauptet haben, er sei wieder solo!

Die wiederbelebte Liebes-Liaison war offenbar nur von kurzer Dauer, denn wie Daily Mail und andere Medien berichteten, soll sich der Beatbastler zuletzt ganz schön daneben benommen haben. Auf der "Karma International's Kandy Halloween Party" in Los Angeles vergangenen Samstag habe er laut Insider-Berichten wild mit anderen Ladys geflirtet. "G-Eazy hat überall herumerzählt, er sei Single. Er und Halsey seien sowieso immer on-und-off, aber zurzeit auf jeden Fall getrennt", habe die Quelle weiter ausgeplaudert.

Kurze Zeit später auf dem "We Can Survive"-Konzert eines US-Radiosenders soll der 29-Jährige dann aber wiederum von seiner Halsey geschwärmt haben, als sei alles im Lot. "Sie bedeutet die Welt für mich. Sie ist ein besonderer Mensch für mich und eine großartige Künstlerin. Als Menschen liebe ich sie", lauteten angeblich seine rührenden Worte. In den Augen der Bewunderer des Duos bleiben also weiterhin Fragezeichen zurück.

Getty Images Halsey auf der "Teen Titans Go! To The Movies"-Premiere in Los Angeles

Anzeige

Getty Images G-Eazy und Halsey bei den MTV Movie And TV Awards 2018

Anzeige

Getty Images G-Eazy bei We Can Survive, A Radio.com Event

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de