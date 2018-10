Nicht nur in Down Under – auch in London herrscht royales Treiben! Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) befinden sich aktuell auf ihrer ersten großen Reise als Ehepaar durch Australien, Neuseeland und Ozeanien. Während sie am anderen Ende der Welt von Termin zu Termin eilen, hat auch die Royal Family zu Hause ein volles Programm. Fast 36 Jahre, nachdem mit Königin Beatrix (80) und Prinz Claus das letzte niederländische Königspaar nach Großbritannien gereist war, begrüßte Queen Elizabeth II. (92) am Dienstag den aktuellen Monarchen König Willem-Alexander (51) und dessen Frau Königin Maxima (47) im Buckingham Palace. So prunkvoll ist ihr Aufenthalt bisher abgelaufen!

Bevor die royalen Gäste auf die Queen trafen, hatten ihr Sohn Prinz Charles (69) und Herzogin Camilla sie in der niederländischen Botschaft in Empfang genommen. Die offizielle Begrüßungszeremonie ließ das Staatsoberhaupt dann stilecht mit einer Kutschfahrt vom berühmten Horse Guards Parade bis zum Buckingham Palace ausrichten. Dafür bedankten sich Maxima und Willem-Alexander mit Küsschen. Im Anschluss führte die 92-Jährige die Regenten der Niederlande durch den Palast, wo sie gemeinsam einen Blick auf die königliche Sammlung niederländischer Geschichtsstücke warfen.

Am Abend veranstaltete die britische Königin zu Ehren ihres Besuches ein klassisches Staatsbankett. Daran nahm neben Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) auch Premierministerin Theresa May (62) teil. Ehe Willem-Alexander und Maxima ihre Heimreise antreten, stehen am Mittwoch noch eine Verabredung zum Tee mit Charles und Camilla, eine Rede vor dem Parlament und Gespräche mit verschiedenen Politikern an.

Getty Images Königin Maxima, König Willem-Alexander, Queen Elizabeth II., Prinz Charles und Herzogin Camilla

Getty Images Queen Elizabeth II., Königin Maxima und König Willem-Alexander im Buckingham Palace

Getty Images König Willem-Alexander und Queen Elizabeth II. im Buckingham Palace 2018

