Im TV suchte sie nach der großen Liebe – und wurde bitter enttäuscht. Eigentlich sah es für Christa (42) und Bauer Klaus Jürgen in der vergangenen Staffel Bauer sucht Frau ganz gut aus. Bei der Hofwoche lernten sich der Landwirt und die 42-Jährige kennen und verliebten sich ineinander. Kurz nach Silvester zog Klaus aber einen überraschenden Schlussstrich und trennte sich ohne große Erklärung von der Hobbybäckerin. Ein Schock, den die Verlassene erst mal verdauen musste. Ob Christa ihre Teilnahme an der beliebten Kuppelshow im Nachhinein bereut?

Im Gespräch mit Promiflash sprach die Brünette jetzt über die schwierige Zeit nach der Trennung. Etwas ändern würde sie an ihrer damaligen Entscheidung, sich bei dem Format zu bewerben, nicht – auch wenn die Beziehung mit Klaus Jürgen letzten Endes gescheitert ist: "Auch wenn ich bei 'Bauer sucht Frau' nicht meine große Liebe gefunden habe, würde ich im Nachhinein betrachtet immer wieder mitmachen. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt, es war eine tolle Erfahrung und eine schöne und spannende Zeit".

Auch ein Jahr nach ihrer Teilnahme steht Christa noch mit einigen anderen Kandidaten in Kontakt. Dass sie bei Festen von Freunden, Geburtstagen oder anderen Veranstaltungen hin und wieder auch ihren Ex trifft, sieht die Ex-Kuppelshow-Kandidatin mittlerweile entspannt. Zwar stehen sie und der Landwirt nicht regelmäßig in Kontakt, böses Blut herrsche zwischen ihnen aber nicht.

MG RTL D Christa und Klaus Jürgen bei "Bauer sucht Frau" 2017

MG RTL D Christa und Klaus Jürgen bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Klaus Jürgen und Christa bei "Bauer sucht Frau" 2017

