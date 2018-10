Heute ist ein besonderer Tag für Mrs. Bella (26): Vor genau 26 Jahren erblickte sie das Licht der Welt. Dieses freudige Ereignis veranlasst nicht nur einige ihrer insgesamt 1,6 Millionen Instagram-Follower zu zuckersüßen Geburtstagsgrüßen. Auch andere Social-Media-Stars wie etwa Dagi Bee (24) meldeten sich zu Wort. Seit sieben Jahren gehen die beiden YouTube-Schönheiten gemeinsam durch dick und dünn. Für diese Zeit bedankte sich Dagi jetzt, indem sie ihrer Freundin bunte Bilder und zauberhafte Zeilen widmete!

Auf Instagram veröffentlichte die 24-Jährige eine richtige Liebeserklärung an ihre Freundin. "Du hast meinen Werdegang von Anfang an mitverfolgt und warst immer da. Dann hast du mit deiner Karriere begonnen und ich wusste von Anfang an, dass das klappen wird", schrieb sie. Ihre Influencer-BFF sei immer ein "lieber, talentierter und ehrgeiziger Herzensmensch" gewesen, was sich bis zum heutigen Tag nicht geändert habe. "Ich liebe dich und wünsche dir nur das Beste. Auf weitere 100 Jahre", hieß es weiter. Dazu teilte Dagi Momentaufnahmen – als Erinnerung an gemeinsame unvergessliche Augenblicke.

Erst im Sommer heiratete Dagi ihren jetzigen Eheman Eugen Kazakov (24). Das romantische Spektakel spielte sich tagelang auf Ibiza ab. Mrs. Bella stand ihrer Freundin bei diesem wichtigen Ereignis zur Seite. Auch die jetzt hochschwangere Paola Maria (25) war mit von der Partie.

P. Hoffmann/WENN.com Mrs. Bella beim Urban Decay Naked Cherry Launch

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Anzeige

Instagram / ramona Ramona Mour, Mrs. Bella, Tiny Tina, Dagi Bee, Leni Mariee, Lisa und Celina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de