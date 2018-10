Schocknachricht für alle Country-Fans: Tony Joe White wurde in den späten 60er Jahren mit Hits wie "Polk Salad Annie" oder "Rainy Night in Georgia" weltbekannt. Sogar Idole wie Elvis Presley und Tom Jones coverten seine bekannten Hits. Jetzt wurde allerdings bekannt, dass der erfolgreiche Sänger nicht mehr auf der Welt ist – mit 75 Jahren ist Tony an einem Herzinfarkt verstorben!

Wie die Plattenfirma der US-amerikanischen Country-Ikone nun bestätigte, ist Tony am Mittwoch in Nashville, Tennessee, ums Leben gekommen. Sein Sohn, Jody White, erzählte gegenüber dem Onlineportal Tennessean die genaue Todesursache. "Er war nicht wirklich krank. Er hatte eine Herzattacke, litt aber nicht unter Schmerzen", erklärte sein Spross genauer.

Neben seinen eigenen Songs war Tony auch für seine außerordentlichen Songwriter-Skills für andere Künstler bekannt. So schrieb er 1989 gleich zwei Songs für Tina Turner und sicherte ihr damit Erfolge. Erst vor Kurzem veröffentlichte er noch ein Album und nahm weiter Tracks auf. Der Sänger hinterlässt seine Ehefrau Leann und drei Kinder.

