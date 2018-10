Kleines Jubiläum bei den Royals! Am 23. April 2018 erblickte Prinz Louis, das dritte Kind von Prinz William (36) und Herzogin Kate (36), das Licht der Welt. Inzwischen ist der Bruder von Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3) schon sechs Monate alt. Seine Eltern schirmen ihren Mini-Spross momentan noch von der Öffentlichkeit ab – nur in einem neulich aufgetauchtem Video war er kurz zu sehen. Ein paar Bilder des Baby-Blaublüters gibt es trotzdem und Promiflash zeigt euch die schönsten Pics des königlichen Hosenmatzes!

Kaum war Louis auf der Welt, hatte er schon seinen ersten Fototermin: Seine Eltern präsentierten ihren zweiten Sohn Ende April stolz der Presse – natürlich waren die Fotografen scharf darauf, Bilder von dem Jungen zu machen: Dabei entstanden drollige Motive, auf denen der Knirps eingewickelt in weißen Strick in den Armen seiner Mutter liegt.

Getoppt wurden diese Schnappschüsse von den ersten offiziellen Fotos des Mini-Rackers. Darauf ist er mit seiner Schwester Charlotte zu sehen: Liebevoll gibt die Dreijährige ihrem Brüderlein einen Kuss auf die Stirn, während Louis selig vor sich hin schlummert.

Im Juli hatte das Königskind seinen großen Auftritt: Es wurde im St. James Palast in London getauft. Die Zeremonie verschlief der Wonneproppen zum größten Teil, doch ein privates Foto seiner Familie zeigte ihn von einer ganz anderen Seite: als Wildfang, der in Kates Armen vergnügt zu quieken scheint und seine Ärmchen in die Luft wirft.

Jack Taylor / Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Baby Louis vor dem St. Mary's Hospital

Anzeige

John Stillwell – WPA Pool / Getty Images Herzogin Kate mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Erstes offizielles Foto von Prinz Louis

Anzeige

Royalfoto / face to face / ActionPress Herzogin Kate mit Prinz William und Prinzessin Charlotte

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Prinz Louis am Tag seiner Taufe in London

Getty Images Die royale Familie bei der Taufe von Prinz Louis, Juli 2018

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate mit Prinz Louis bei dessen Taufe



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de