Seit seiner Geburt am 23. April hat die Öffentlichkeit ihn nur selten zu Gesicht bekommen! Prinz Louis machte das Familienglück seiner Eltern Herzogin Kate (36) und Prinz William (36) perfekt. Doch nach ein paar offiziellen Fotos, die seine Mutter ein paar Tage nach der Entbindung veröffentlicht hatte, und seiner Taufe im Juli hat man den kleinen Knirps nicht weiter gesehen. Jetzt ist aber ein Video aufgetaucht, in dem man zumindest einen kleinen Blick auf Louis werfen kann.

Auf dem Twitter-Account eines Fans kann man das besondere Filmchen aktuell anschauen. In dem kurzen Clip auf dem Profil mit dem Namen Tea Time With The Cambridges ist zu sehen, wie Kate und William mit einem Helikopter auf dem Gelände des Kensington Palace' landen. Die dreifache Mutter steigt mit Baby Louis auf dem Arm aus, der stolze Papa läuft einmal um den Hubschrauber herum und trägt dabei eine Tasche.

Britische Medien vermuten, dass das royale Paar mit seinem sechs Monate alten Sohn von seinem Landsitz Anmer Hall für das Staatsbankett mit dem niederländischen Königspaar am Dienstagabend angereist ist. Die beiden älteren Kinder, Prinzessin Charlotte (3) und Prinz George (5), sind offensichtlich mit einer Nanny im ländlichen Norfolk geblieben. Die beiden haben gerade Herbstferien.

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate mit Prinz Louis bei dessen Taufe

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei Wimbledon 2018

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Stockholm, Schweden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de