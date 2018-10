Sie weilt zwar nicht mehr unter ihnen, dennoch scheint Prinzessin Diana (✝36) die Turteltauben Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) auf ihrem Weg zu begleiten. 1997 kam die Frau von Prinz Charles (69) bei einem schweren Autounfall ums Leben. Die Erinnerung an die Prinzessin der Herzen halten aber nicht nur ihre Söhne Harry und Prinz William (36) in Ehren, auch die Ehefrauen der beiden Royals erinnern auf unterschiedliche Art und Weise an ihre verstorbene Schwiegermutter. Für das Treffen mit dem König von Tonga trug Meghan jetzt einen Ring von Diana.

Mit dem Schmuckstück zeigte sich Meghan nicht zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Genau wie Lady Di vor über 20 Jahren trug sie den hellblauen Klunker bereits bei einigen wichtigen Terminen. Harry hatte seiner Liebsten den Ring vor der gemeinsamen Hochzeit im Mai geschenkt. Während der blaue Stein an Meghans Hand bei dem offiziellen Anlass in Tonga kaum zu übersehen war, hielt es die 37-Jährige in Sachen Outfit deutlich schlichter. Die Bald-Mama trug ein bodenlanges, weißes Abendkleid, die einzigen verspielten Details waren zwei Schulterverzierungen in Form von funkelnden Steinchen. Dazu kombinierte Meghan nicht nur eine schlichte schwarze Clutch, sondern auch ein farblich passendes Paar Pumps der Marke Aquazurra.

Bereits an ihrem Hochzeitstag am 19. Mai zollte die Beauty Diana mit dem Tragen ihres Rings Tribut. Nach der romantischen Zeremonie in Windsor Castle warf sich die Braut in ein zweites Outfit und fuhr mit ihrem frisch angetrauten Schatz in einem Oldtimer zum Hochzeitsempfang – samt dem funkelnden XXL-Stein an ihrem Finger.

Splash News Herzogin Meghan und Prinz William in Tonga, Oktober 2018

Anzeige

POOL/AFP/Getty Images Prinzessin Diana bei einem Wohltätigkeitsempfang in Sydney, 1996

Anzeige

Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de