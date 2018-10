Lange haben die Fans von Justin Timberlake (37) darauf gewartet, ihr großes Idol endlich mal wieder live auf der Bühne zu erleben! Kein Wunder, denn immerhin werden die Hits des Sängers seit etlichen Jahren rauf- und runtergespielt. Zurzeit tourt der ehemalige NSYNC-Star mit seiner "Man Of The Woods"-Tour durch die Welt. Den geplanten Auftritt im Madison Square Garden in New York City am vergangenen Mittwoch musste er allerdings kurzerhand absagen – zum Leidwesen seiner Bewunderer: Der Singer-Songwriter plagt sich mit entzündeten Stimmbändern herum!

Am Tag des Events verkündete der 37-Jährige die unschönen News auf Instagram. "Es tut mir sehr leid, euch mitzuteilen, dass ich meine Show heute Abend im MSG auf ärztliche Bestimmung hin absagen muss", lauteten die nüchternen Zeilen. Eine Stimmbandentzündung sei schuld! Jessica Biels (36) Beau werde alles dafür tun, seinen Ausfall bei seinen Followern wiedergutuzumachen. "Der neue Termin wird an meinem Geburtstag, am 31. Januar, sein. Infos folgen noch", teaste er an. Außerdem versicherte der "Cry Me A River"-Interpret, dass er sich darauf freue, alle wiederzusehen.

Die Bühnendarbietungen verlangen dem Frauenschwarm immer ganz schön viel körperliche Anstrengung ab, für die er aktuell zu schwach sei. Während seiner aktuellen Tour singt Justin nicht nur gemeinsam mit seiner Band Tennessee Kids am Lagerfeuer, sondern nutzt auch eine in den diversen Locations installierte Disco-Tanzfläche – dort schwingt das Tanztalent zu seinem Song "Rock Your Body" die Hüften.

