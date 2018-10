Eigentlich ist Cathy Hummels (30) immer absolut stilsicher. Perfekt gestylte Haare, ein dezentes Make-up und die angesagtesten Outfits findet man nicht selten auf der Instagram-Seite der jungen Mutter. Aber zur Mode-Affinität gehört eben auch eine gewisse Experimentierfreudigkeit. Und genau die lebte Cathy jetzt voll aus: Auf ihrem Social-Media-Account präsentierte sich die Frau von Mats Hummels (29) im selbsternannten "Wischmopp-Look" – was es damit wohl auf sich hat?

Mit einem kuscheligen Fransen-Mantel über den Schultern blickte die Dirndl-Designerin am Mittwoch in ihre Handy-Kamera. Zugegeben, das Outdoor-Jäckchen wirkt mit seinem an ein Putz-Utensil erinnernden Look eher unkonventionell. Etwas, das wohl auch Cathy auffiel. Zu dem Foto schrieb sie: "Hahaha - darf ich vorstellen: Frau Wischmopp. Hier regnet es den ganzen Tag, ich hab sehr viel Arbeit, da ist es mir egal, wie ich nach draußen gehe."

Bei ihren Followern kommt das gute Stück allerdings gar nicht mal schlecht weg. "Bester Look des Tages – mit Abstand", "Also ich finde die Jacke mega" oder "Ein sehr hübscher Wischmopp" – Kommentare wie diese finden sich nicht wenige unter dem Post der Influencerin.

Getty Images Cathy Hummels, Designerin

ActionPress / Gulotta, Francesco Mats und Cathy Hummels auf dem Oktoberfest 2018

AEDT/WENN.com Cathy Hummels auf einem Event in Berlin

