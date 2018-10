Sie ist für ihren unkonventionellen Stil bekannt: Model Paris Jackson (20) ändert gerne ihre Haarfarbe, schlüpft oft in freizügige Outfits und sorgte jüngst mit unrasierten Achseln auf dem roten Teppich für Furore. Besonders wenn es um ihre Haare geht, scheint die Frauenrechts-Aktivistin gerne einiges auszuprobieren: Mal kurz und hellblond, mal schulterlang und pfirsichpink oder lang und dunkelblond. Jetzt präsentierte sie auf einer Fashion-Show wieder einen neuen Look!

In New York zeigte Kreativdirektor Jeremy Scott am Mittwoch mit einer Modenschau die Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen H&M und Moschino. Während Models wie Gigi Hadid (23), Naomi Campbell (48) und Winnie Harlow (24) in auffälligen Outfits über den Laufsteg stolzierten, saß die 20-jährige Paris im Publikum in der ersten Reihe. Zu einem schulterfreien Kleid trug sie schwarze Overknees – und eine lange, braune Mähne. Nicht zum ersten Mal zeigte sich die Tochter von Pop-Legende Michael Jackson (✝50) mit einer solchen Haarpracht.

Bereits 2010 – ein Jahr nach dem tragischen Tod ihres Vaters – trug sie eine ähnliche Frisur. Damals war sie allerdings gerade erst elf Jahre alt.

Instagram / parisjackson Paris Jackson, Model und Aktivistin

Getty Images Paris Jackson bei der Moschino x H&M Fashion-Show in New York City

Getty Images Paris Jackson in Las Vegas

