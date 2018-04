Neues Lebensjahr, neue Haarfarbe! Mittlerweile hat sich Paris Jackson (20) mit ihrem eigenwilligen Stil zu einem wahren Mode-Guru entwickelt. Dabei wurde die Tochter von Michael Jackson (✝50) erst vor Kurzem süße 20 Jahre alt. Ganz Fashion-Ikone läutete Paris aber natürlich auch ihre Zwanziger mit einem extravaganten Styling-Experiment ein: Ihre neue peachy Mähne macht Lust auf Sommer und saftige Pfirsiche – und birgt ein hohes Trendpotenzial!

Ihre neue Haarfarbe präsentierte Paris nun stolz auf Instagram und postete ein Selfie mit der Unterschrift: "Fühle mich prächtig." Die Beauty schaut dabei sexy in die Kamera und rockt ihren neuen pfirsichfarbenen Bob. Ihre persönliche Stylistin beschrieb den Farbton als romantischen "Sonnenuntergang auf Bali" – doch ihre Fans wollten es noch etwas genauer wissen: "Was ist das für eine Farbe? Ich will genau dasselbe." Zuletzt sah man bereits Schauspielerin Emma Roberts (27) mit einem hellrosa Schopf und auch Model Hailey Baldwin (21) trug den Flamingo-Look Anfang des Jahres. Die 20-Jährige hat die Promi-Haarfarbe jetzt allerdings noch einmal ganz neu interpretiert: Der pastellige Farbton der Influencerin könnte sich damit zum absoluten Sommertrend entwickeln!

Dass die quirlige Schauspielerin ein echtes Style-Chamäleon ist, hat sie schon des Öfteren bewiesen: Ob man sie nun als Vollblut-Hippie beim Galopprennen oder atemberaubend elegant bei den Oscars sieht – Paris ist immer für eine Überraschung gut! Dasselbe gilt auch für ihr Liebesleben: Mal zeigt sie sich knutschend mit einem hübschen Girl, dann wieder eng umschlungen mit einem hotten Boy.

Getty Images / Graham Denholm Paris Jackson 2017 in Melbourne, Australien

Dia Dipasupil/Getty Images Paris Jackson auf der Vanity Fair Party in Hollywood

AM / Splash News Hailey Baldwin in Miami

