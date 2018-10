Katy Perry hat sich ganz besonders in Schale geworfen! Die Sängerin ist am 25. Oktober 34 Jahre alt geworden und streifte sich zur Feier des Tages ein spektakuläres Kleid über! Doch statt das neue Lebensjahr in ihrem Megafummel ausgiebig zu begießen, genoss sie einen romantischen Abend mit ihrem Liebsten Orlando Bloom (41). Der war mit Sicherheit auch ganz angetan von Katys Hingucker-Klamotte!

Paparazzi erblickten das Duo am Donnerstagabend in einem Restaurant in West Hollywood. Dabei hatte das strahlende Birthday-Girl einen Traum aus Latex am Leib. Hauteng und total figurbetont saß das Dress an Katy wie angegossen. Auch das knallige Pink demonstrierte deutlich: Bei der Musikerin herrscht noch lange kein Frust wegen des Älterwerdens! Orlando hingegen war eher lässig gekleidet: Der "Herr der Ringe"-Star trug eine graue Jeanshose, ein khakifarbenes Hemd und eine schwarze Kappe.

Die Turteltauben waren jedoch nicht alleine: Orlandos Sohn Flynn (7) war ebenfalls mit von der Partie. Ob die zwei bald auch gemeinsamen Nachwuchs zu ihren Dates mitnehmen können? Abgeneigt wäre Katy jedenfalls nicht: "Sie hat zu Freunden scherzhaft gesagt, sie wäre für Orlando eine Baby-Maschine, aber in dem Witz steckt auch ein Fünkchen Wahrheit", verriet neulich ein Insider dem Magazin Hollywood Life.

MEGA Katy Perry an ihrem 34. Geburtstag

Anzeige

MEGA Katy Perry, Sängerin

Anzeige

Action Press / SIPA PRESS Orlando Bloom und Katy Perry in Monte Carlo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de